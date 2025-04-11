APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Nom de la cryptomonnaieAPTM

ClassementNo.408

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.04%

Offre en circulation72,242,126.623222

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale72,538,473.577773

Taux de circulation0.0344%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.972488445629584,2025-04-11

Prix le plus bas0.39216944517144725,2025-11-25

Blockchain publiqueAPERTUM

Secteur

Réseaux sociaux

