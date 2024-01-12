ARB

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Nom de la cryptomonnaieARB

ClassementNo.59

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0003%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.79%

Offre en circulation5,719,286,371

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.397491937512469,2024-01-12

Prix le plus bas0.13595105818233405,2025-10-10

Blockchain publiqueARB

