Aria est l’économie on-chain dédiée aux droits de propriété intellectuelle emblématiques (IP). L’écosystème se compose de trois entités : Aria Protocol, l’infrastructure ; Aria Foundation, l’organisation de gouvernance et de préservation ; et Aria Protocol Labs Inc., la société principale de développement. Ensemble, elles permettent de tokeniser et transférer les droits IP sur la blockchain, dans le but de rendre ces actifs plus accessibles et monétisables pour les investisseurs, les détenteurs de droits, les créateurs et les fans. La mission d’Aria est de libérer la valeur des IP historiquement illiquides, en les intégrant à un modèle économique transparent, interopérable et ouvert.

Nom de la cryptomonnaieARIAIP

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

