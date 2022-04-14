ART

LiveArt est le protocole RWAfi alimenté par l’IA qui ouvre le marché de 10 000 milliards $ des œuvres d’art, montres, voitures, vins et objets de collection d’investissement. En transformant des actifs « blue-chip » en instruments financiers programmables et liquides, LiveArt rend la richesse culturelle échangeable on-chain. Avec plus de 200 millions $ d’actifs en préparation, 13 millions+ de portefeuilles connectés et un déploiement sur 17 chaînes, LiveArt combine l’intelligence artificielle, la liquidité DeFi et les actifs du monde réel pour créer la première plateforme où les chefs-d’œuvre deviennent des produits financiers générateurs de rendement et accessibles partout dans le monde.

Nom de la cryptomonnaieART

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

