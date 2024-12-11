ASI

Nom de la cryptomonnaieASI

ClassementNo.4304

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.21744650729196494,2024-12-11

Prix le plus bas0.001630566018895748,2026-01-08

Blockchain publiqueNEAR

IntroductionSender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto.

