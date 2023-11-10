ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Nom de la cryptomonnaieASTRAAI

ClassementNo.1409

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.78%

Offre en circulation9,999,999.99999945

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique5.236339133268041,2024-03-13

Prix le plus bas0.01784007500161164,2023-11-10

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.