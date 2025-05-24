AST

Astroon offers a unique experience bridging entertainment and earnings with innovative games, NFTs, child-friendly animations, toys, and Playable PFPs in a vibrant universe.

Nom de la cryptomonnaieAST

ClassementNo.1481

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,07%

Offre en circulation614 272 222

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.6142%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.009704499800843688,2025-09-05

Prix le plus bas0.001099980854708564,2025-05-24

Blockchain publiqueBSC

