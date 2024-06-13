ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Nom de la cryptomonnaieATH

ClassementNo.178

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation15,726,074,469

Offre maximale42,000,000,000

Offre totale42,000,000,000

Taux de circulation0.3744%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10592652062460939,2024-06-13

Prix le plus bas0.008429896199658445,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

