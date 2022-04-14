ATLA

Plateforme modulaire, multi-couche, compatible EVM, combinant contrats intelligents et réseau blockchain, ATLETA met l’accent sur la sécurité et la décentralisation tout en conservant la scalabilité et l’interopérabilité. Cette infrastructure est conçue pour protéger et accélérer la numérisation du sport, la tokenisation des biens physiques et la transformation des marchés sportifs de privés à publics. Écrite en RUST et construite avec le framework Substrate, ATLETA hérite d’un large éventail de primitives techno-économiques éprouvées, offrant une efficacité transactionnelle accrue, des garanties de règlement et des paradigmes de programmation plus étendus que les autres réseaux publics.

Nom de la cryptomonnaieATLA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale3,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueATLETA

Secteur

Réseaux sociaux

