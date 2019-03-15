ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Nom de la cryptomonnaieATOM

ClassementNo.61

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0003%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14.27%

Offre en circulation486,637,860

Offre maximale∞

Offre totale486,637,860

Taux de circulation%

Date d'émission2019-03-15 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.1 USDT

Sommet historique44.6955257850945,2021-09-20

Prix le plus bas1.13096252523,2020-03-13

Blockchain publiqueATOM

