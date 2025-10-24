AT

APRO est un réseau d’oracles décentralisé conçu pour l’écosystème Bitcoin, fournissant des solutions de données fiables, rapides et économiques. Son objectif est de construire une plateforme de calcul sécurisée et digne de confiance en combinant le calcul off-chain avec la vérification on-chain. Cette approche étend l’accès aux données et les capacités de calcul, tout en offrant des services de logique de calcul personnalisée destinés aux entreprises de DApps (applications décentralisées).

Nom de la cryptomonnaieAT

ClassementNo.494

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.90%

Offre en circulation250,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.25%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.88010688164916,2025-10-24

Prix le plus bas0.07917937860759514,2025-12-17

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

