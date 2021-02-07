AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Nom de la cryptomonnaieAUCTION

ClassementNo.543

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)370.01%

Offre en circulation6,590,334.04969745

Offre maximale10,000,000

Offre totale7,640,963.07227394

Taux de circulation0.659%

Date d'émission2021-02-07 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique70.55596041,2021-04-12

Prix le plus bas2.8217004435230426,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

