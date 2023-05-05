AUC

Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.

Nom de la cryptomonnaieAUC

ClassementNo.5589

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale6,000,000,000

Offre totale6,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8690179155302579,2023-05-05

Prix le plus bas0.0000249577092828,2025-12-26

Blockchain publiqueBASE

IntroductionAdvanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.