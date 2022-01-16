AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Nom de la cryptomonnaieAURORA

ClassementNo.557

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.19%

Offre en circulation669,983,982

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,838,865

Taux de circulation0.6699%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique35.429399334216264,2022-01-16

Prix le plus bas0.045005657930254364,2025-12-27

Blockchain publiqueETH

