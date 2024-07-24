AVAIL

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

Nom de la cryptomonnaieAVAIL

ClassementNo.829

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.16%

Offre en circulation2,346,136,962

Offre maximale0

Offre totale10,654,307,507

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2439235691578749,2024-07-24

Prix le plus bas0.006132374810848008,2025-12-13

Blockchain publiqueAVAIL

Secteur

Réseaux sociaux

