AVAX

Avalanche est la plateforme de contrats intelligents la plus rapide de l'industrie de la blockchain en termes de temps jusqu'à la finalité, et dispose du plus grand nombre de validateurs assurant son activité parmi tous les protocoles de preuve d'enjeu. Avalanche est incroyablement rapide, peu coûteuse et écologique. Toute application compatible avec les contrats intelligents peut surpasser sa concurrence grâce à Avalanche.

Nom de la cryptomonnaieAVAX

ClassementNo.21

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0019%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)69.81%

Offre en circulation430,272,401.4777011

Offre maximale715,748,719

Offre totale461,941,501.4777011

Taux de circulation0.6011%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique146.21786401299232,2021-11-21

Prix le plus bas2.7888219,2020-12-31

Blockchain publiqueAVAX_XCHAIN

