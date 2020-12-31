AVAX

Avalanche est la plateforme de contrats intelligents la plus rapide de l'industrie de la blockchain en termes de temps jusqu'à la finalité, et dispose du plus grand nombre de validateurs assurant son activité parmi tous les protocoles de preuve d'enjeu. Avalanche est incroyablement rapide, peu coûteuse et écologique. Toute application compatible avec les contrats intelligents peut surpasser sa concurrence grâce à Avalanche.

Nom de la cryptomonnaieAVAX

ClassementNo.21

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0019%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)69.81%

Offre en circulation430,272,401.4777011

Offre maximale715,748,719

Offre totale461,941,501.4777011

Taux de circulation0.6011%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique146.21786401299232,2021-11-21

Prix le plus bas2.7888219,2020-12-31

Blockchain publiqueAVAX_XCHAIN

IntroductionAvalanche est la plateforme de contrats intelligents la plus rapide de l'industrie de la blockchain en termes de temps jusqu'à la finalité, et dispose du plus grand nombre de validateurs assurant son activité parmi tous les protocoles de preuve d'enjeu. Avalanche est incroyablement rapide, peu coûteuse et écologique. Toute application compatible avec les contrats intelligents peut surpasser sa concurrence grâce à Avalanche.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
AVAX/USDC
Avalanche
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (AVAX)
--
Rotation 24 h (USDC)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
AVAX/USDC
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (AVAX)
--
Rotation 24 h (USDC)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...