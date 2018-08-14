AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

Nom de la cryptomonnaieAVA

ClassementNo.703

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)8.59%

Offre en circulation71,055,612

Offre maximale100,000,000

Offre totale71,055,612

Taux de circulation0.7105%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.47585961,2021-04-14

Prix le plus bas0.0439477,2018-08-14

Blockchain publiqueETH

