AVL

Avalon Labs construit le centre financier on-chain de premier plan pour Bitcoin, offrant un écosystème fluide qui comprend des prêts garantis par BTC, un stablecoin adossé à Bitcoin, des comptes générateurs de rendement et une carte de crédit. Nous nous engageons à créer un réseau financier évolutif, transparent et accessible qui transforme Bitcoin en un actif économique actif sur les marchés mondiaux.

Nom de la cryptomonnaieAVL

ClassementNo.891

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9.78%

Offre en circulation161,683,998

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale162,250,000.8

Taux de circulation0.1616%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4376502589895284,2025-02-12

Prix le plus bas0.07139693110022677,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

IntroductionAvalon Labs construit le centre financier on-chain de premier plan pour Bitcoin, offrant un écosystème fluide qui comprend des prêts garantis par BTC, un stablecoin adossé à Bitcoin, des comptes générateurs de rendement et une carte de crédit. Nous nous engageons à créer un réseau financier évolutif, transparent et accessible qui transforme Bitcoin en un actif économique actif sur les marchés mondiaux.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.