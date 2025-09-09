AVNT

Avantis est un échange décentralisé de contrats perpétuels conçu pour le trading à fort effet de levier sur les cryptomonnaies et les actifs du monde réel (RWA), y compris les devises (FX), les matières premières, les indices et bientôt les actions. Soutenu par Pantera et Coinbase, Avantis est le plus grand DEX sur Base en termes de volumes et apporte des produits de qualité institutionnelle à la DeFi, permettant aux utilisateurs de trader avec un effet de levier allant jusqu'à 500x dans un environnement transparent et sans autorisation.

Nom de la cryptomonnaieAVNT

ClassementNo.326

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9,01%

Offre en circulation258 205 903,14667922

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.2582%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.662191408541985,2025-09-22

Prix le plus bas0.17956381875221758,2025-09-09

Blockchain publiqueBASE

