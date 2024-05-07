AXM

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

Nom de la cryptomonnaieAXM

ClassementNo.1273

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation555,395,068.313688

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale580,876,938.846849

Taux de circulation0.5553%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.3 USDT

Sommet historique0.5176546289334678,2024-05-07

Prix le plus bas0.009786186639825445,2025-12-27

Blockchain publiqueAXM

Secteur

Réseaux sociaux

