AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Nom de la cryptomonnaieAZIT

ClassementNo.1618

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.22%

Offre en circulation400,552,769

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.8011%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0090500656505639,2022-12-16

Prix le plus bas0.005404969970836501,2025-12-19

Blockchain publiqueKLAY

IntroductionAzit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.