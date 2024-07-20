AZUR

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Nom de la cryptomonnaieAZUR

ClassementNo.2276

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.06%

Offre en circulation200,743,303.4715348

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2007%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.23963218999016953,2024-07-20

Prix le plus bas0.002893745564999437,2026-01-04

Blockchain publiqueETH

