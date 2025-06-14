B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Nom de la cryptomonnaieB2

ClassementNo.471

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)32.94%

Offre en circulation67,353,370

Offre maximale210,000,000

Offre totale207,444,584.9777

Taux de circulation0.3207%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.121297636583088,2025-10-12

Prix le plus bas0.3168599590333596,2025-06-14

Blockchain publiqueBSQUARED

Secteur

Réseaux sociaux

