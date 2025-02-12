B3

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Nom de la cryptomonnaieB3

ClassementNo.602

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation31,371,979,167

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation0.3137%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.019059569089739516,2025-02-12

Prix le plus bas0.000779550349073062,2025-12-18

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

