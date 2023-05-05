BAD
$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.
Nom de la cryptomonnaieBAD
ClassementNo.2200
Capitalisation boursière$0.00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00
Part de marché%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%
Offre en circulation618,733,566,904,579.2
Offre maximale831,041,059,897,327
Offre totale829,489,818,339,148
Taux de circulation0.7445%
Date d'émission--
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique0.00000019534950314,2023-08-13
Prix le plus bas0.000000000065979197,2023-05-05
Blockchain publiqueETH
Introduction$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.
Secteur
Réseaux sociaux
etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.