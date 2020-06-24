BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Nom de la cryptomonnaieBAL

ClassementNo.522

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)4.15%

Offre en circulation68,596,156.60918856

Offre maximale96,150,704

Offre totale71,175,752.23489635

Taux de circulation0.7134%

Date d'émission2020-06-24 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique74.77226165,2021-05-04

Prix le plus bas0.5408177902875506,2026-01-05

Blockchain publiqueETH

IntroductionBalancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.