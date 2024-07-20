BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Nom de la cryptomonnaieBANANA

ClassementNo.621

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)169.95%

Offre en circulation4,005,338.65788956

Offre maximale10,000,000

Offre totale8,453,073.49463985

Taux de circulation0.4005%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique78.69544217538915,2024-07-20

Prix le plus bas4.569006496308376,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionBanana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.


