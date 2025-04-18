BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Nom de la cryptomonnaieBANK

ClassementNo.688

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.90%

Offre en circulation526,800,820.3855375

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale537,833,333.3333334

Taux de circulation0.2508%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.23303466950249374,2025-10-18

Prix le plus bas0.018389388782512995,2025-04-18

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.