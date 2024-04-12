BASEDAI

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Nom de la cryptomonnaieBASEDAI

ClassementNo.1641

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,01%

Offre en circulation34.599.420

Offre maximale35.669.420

Offre totale35.669.420

Taux de circulation0.97%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique10.751129650865769,2024-04-12

Prix le plus bas0.04492903682849954,2025-12-20

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

