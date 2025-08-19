BAS

BAS est la couche native de vérification et de réputation de BNB Chain, permettant la vérification d'identité (KYC) on-chain, l'identité et les preuves d'actifs pour les RWA, la DeFi et les lancements de tokens — conçue pour la scalabilité et la conformité de l'écosystème Binance.

Nom de la cryptomonnaieBAS

ClassementNo.665

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.38%

Offre en circulation2,500,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.25%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16763449915565898,2025-10-17

Prix le plus bas0.004194192410779678,2025-08-19

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

