The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

Nom de la cryptomonnaieBAT

ClassementNo.131

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.47%

Offre en circulation1,495,713,456.9526057

Offre maximale0

Offre totale1,500,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.920939641411345,2021-11-28

Prix le plus bas0.06620930135250092,2017-07-16

Blockchain publiqueETH

IntroductionThe Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

Secteur

Réseaux sociaux

