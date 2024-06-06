BB

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Nom de la cryptomonnaieBB

ClassementNo.397

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.21%

Offre en circulation931,997,264

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation0.4438%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.865452791517869,2024-06-06

Prix le plus bas0.05070574726350978,2025-10-10

Blockchain publiqueBOUNCEBIT

IntroductionBounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.