BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Nom de la cryptomonnaieBCCOIN

ClassementNo.2386

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.18%

Offre en circulation10,000,000

Offre maximale150,000,000

Offre totale70,000,000

Taux de circulation0.0666%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique31.27256325463208,2024-04-28

Prix le plus bas0.013807670630145886,2025-09-02

Blockchain publiqueBSC

IntroductionBlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Secteur

Réseaux sociaux

