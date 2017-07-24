BCH

Bitcoin ABC est une implémentation de nœud complet du protocole Bitcoin Cash, qui vise à fournir un logiciel solide et stable et à contribuer au développement du protocole Bitcoin Cash par un processus ouvert et collaboratif.

Nom de la cryptomonnaieBCH

ClassementNo.11

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0041%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,451.00%

Offre en circulation19,977,856.25

Offre maximale21,000,000

Offre totale19,977,856.25

Taux de circulation0.9513%

Date d'émission2017-07-24 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois555.89 USDT

Sommet historique4355.6201171875,2017-12-20

Prix le plus bas75.0753135706,2018-12-15

Blockchain publiqueBCH

IntroductionBitcoin ABC est une implémentation de nœud complet du protocole Bitcoin Cash, qui vise à fournir un logiciel solide et stable et à contribuer au développement du protocole Bitcoin Cash par un processus ouvert et collaboratif.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.