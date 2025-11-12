BCOIN

BALL3 et son token, $BCOIN, constituent un moteur culturel propulsé par les memes, conçu pour alimenter un écosystème complet de propriété intellectuelle (IP) numérique qui va au-delà du simple token lui-même.

Nom de la cryptomonnaieBCOIN

ClassementNo.4972

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale6,666,666,666

Offre totale6,666,666,666

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.001895831358367738,2025-11-12

Prix le plus bas0.000004957523294704,2025-12-20

Blockchain publiqueBSC

