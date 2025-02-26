BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Nom de la cryptomonnaieBDCA

ClassementNo.378

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.56%

Offre en circulation75,595,304.49376987

Offre maximale142,665,333

Offre totale142,665,333

Taux de circulation0.5298%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1753895867044197,2025-10-02

Prix le plus bas0.075,2025-02-26

Blockchain publiqueBSC

IntroductionBitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.