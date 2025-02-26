BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Nom de la cryptomonnaieBDCA

ClassementNo.378

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.56%

Offre en circulation75,595,304.49376987

Offre maximale142,665,333

Offre totale142,665,333

Taux de circulation0.5298%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1753895867044197,2025-10-02

Prix le plus bas0.075,2025-02-26

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
BDCA/USDT
BitDCA
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (BDCA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
