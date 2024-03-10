BEAMX

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Nom de la cryptomonnaieBEAMX

ClassementNo.186

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation49,466,004,168

Offre maximale58,470,184,687

Offre totale58,470,184,687

Taux de circulation0.846%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0443396537575509,2024-03-10

Prix le plus bas0.00260289900854098,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

