Audiera est l’évolution Web3 du célèbre jeu de musique et de danse Audition, qui compte plus de 600 millions d’utilisateurs dans le monde. Intégrant des agents d’IA et la blockchain, il offre une expérience immersive centrée sur la création : les utilisateurs peuvent interagir avec des idoles virtuelles IA, créer leurs propres morceaux de musique, les minter en NFT et vivre une expérience de jeu corporelle complète grâce au Smart Fit Mat. L’écosystème comprend un jeu mobile, une mini-dApp et un Creative Studio propulsé par l’IA.

Nom de la cryptomonnaieBEAT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation160,516,666

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1605%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

BEAT/USDT
Audiera
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (BEAT)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
