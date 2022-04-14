BEAT

Audiera est l’évolution Web3 du célèbre jeu de musique et de danse Audition, qui compte plus de 600 millions d’utilisateurs dans le monde. Intégrant des agents d’IA et la blockchain, il offre une expérience immersive centrée sur la création : les utilisateurs peuvent interagir avec des idoles virtuelles IA, créer leurs propres morceaux de musique, les minter en NFT et vivre une expérience de jeu corporelle complète grâce au Smart Fit Mat. L’écosystème comprend un jeu mobile, une mini-dApp et un Creative Studio propulsé par l’IA.

