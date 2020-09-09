BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Nom de la cryptomonnaieBEL

ClassementNo.1005

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.30%

Offre en circulation80,000,000

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2020-09-09 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.75 USDT

Sommet historique10.0337760204,2020-09-15

Prix le plus bas0.09109745891461007,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionBella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.