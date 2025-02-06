BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Nom de la cryptomonnaieBERA

ClassementNo.318

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11.07%

Offre en circulation139,015,666.4677052

Offre maximale∞

Offre totale521,535,666.4677052

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique14.993392867128291,2025-02-06

Prix le plus bas0.5378850935837287,2025-12-18

Blockchain publiqueBERACHAIN

