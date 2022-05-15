BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Nom de la cryptomonnaieBFIC

ClassementNo.1421

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.10%

Offre en circulation10,578,424

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0.5037%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois2.4 USDT

Sommet historique44.5205627668438,2022-05-15

Prix le plus bas0.16099897458104975,2025-04-05

Blockchain publiqueBFIC

IntroductionBFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.