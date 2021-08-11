BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Nom de la cryptomonnaieBGB

ClassementNo.37

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0007%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.61%

Offre en circulation699,144,398.9600555

Offre maximale919,992,035.98

Offre totale919,992,035.9787906

Taux de circulation0.7599%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.48508718732009,2024-12-27

Prix le plus bas0.05835925,2021-08-11

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.