BGEO

BGEO est conçu pour offrir des avantages équitables et raisonnables aux utilisateurs de la plateforme grâce à la technologie blockchain. Le BGEO Coin constitue la monnaie de base qui dynamise l’écosystème BGEO et sert de moyen d’échange et de garantie au sein de la plateforme dans divers contextes : utilisation des services proposés, activités commerciales et transactions générales, règlements entre participants, staking pour les transactions aurifères, collatéral pour les lettres de crédit liées au pétrole, rendement des actifs du BGEO Coin lui-même, etc. Afin de soutenir la croissance de l’écosystème BGEO et de récompenser ses contributeurs, certains avantages — comme les réductions de frais d’échange ou l’accès à certaines fonctionnalités de la plateforme — seront réservés exclusivement à l’usage des tokens BGEO, favorisant ainsi la revitalisation de l’ensemble de l’écosystème.

Nom de la cryptomonnaieBGEO

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale105,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBGEO

IntroductionBGEO est conçu pour offrir des avantages équitables et raisonnables aux utilisateurs de la plateforme grâce à la technologie blockchain. Le BGEO Coin constitue la monnaie de base qui dynamise l’écosystème BGEO et sert de moyen d’échange et de garantie au sein de la plateforme dans divers contextes : utilisation des services proposés, activités commerciales et transactions générales, règlements entre participants, staking pour les transactions aurifères, collatéral pour les lettres de crédit liées au pétrole, rendement des actifs du BGEO Coin lui-même, etc. Afin de soutenir la croissance de l’écosystème BGEO et de récompenser ses contributeurs, certains avantages — comme les réductions de frais d’échange ou l’accès à certaines fonctionnalités de la plateforme — seront réservés exclusivement à l’usage des tokens BGEO, favorisant ainsi la revitalisation de l’ensemble de l’écosystème.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.