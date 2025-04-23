BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Nom de la cryptomonnaieBGSC

ClassementNo.809

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation11,081,643,825.126331

Offre maximale14,745,800,644

Offre totale14,745,800,644

Taux de circulation0.7515%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.012298144291890542,2025-04-23

Prix le plus bas0.000997171355420683,2025-12-29

Blockchain publiqueBSC

IntroductionBugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.