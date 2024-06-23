BICITY

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

Nom de la cryptomonnaieBICITY

ClassementNo.2026

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation4,172,398,276.12

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.4172%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9658122894174352,2024-06-23

Prix le plus bas0.000263862648352068,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

