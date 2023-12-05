BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Nom de la cryptomonnaieBIGTIME

ClassementNo.472

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.75%

Offre en circulation2,076,715,277.6085064

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation0.4153%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9827375371067537,2023-12-05

Prix le plus bas0.01767344742973806,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionBig Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.