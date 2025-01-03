BIO

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Nom de la cryptomonnaieBIO

ClassementNo.304

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.50%

Offre en circulation1,923,883,060.21

Offre maximale3,320,000,000

Offre totale3,312,846,663.109027

Taux de circulation0.5794%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.922573910059997,2025-01-03

Prix le plus bas0.03720514618220985,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

