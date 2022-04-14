BIRD

BNBird est une plateforme innovante d’agrégation NFT-Fi construite sur BNB Chain, conçue pour libérer une nouvelle valeur pour les collectionneurs numériques et les passionnés de DeFi. Ici, les NFT de collection rencontrent la DeFi : mettez-les en staking, prêtez-les ou utilisez vos NFT pour débloquer des récompenses et de nouvelles opportunités, le tout dans un écosystème ludique et simple d’utilisation. Avec BNBird, vous pouvez explorer et trader sur plusieurs places de marché NFT, découvrir des oiseaux rares et trouver des actifs uniques sans jamais quitter la plateforme. Vos NFT birds peuvent même travailler pour vous : ajoutez-les à des pools de liquidité, gagnez des incitations et stimulez le trading NFT sur toute la chaîne. Tout est axé sur la communauté : participez aux événements, contribuez aux mises à jour et co-créez l’avenir avec d’autres passionnés d’oiseaux et bâtisseurs de la DeFi. En tant que premier agrégateur NFT-Fi sur BNB Chain, BNBird vous permet de libérer tout le potentiel de vos NFT et de contribuer à l’essor du prochain chapitre du Web3 birdverse. Collectionnez, jouez, gagnez — et envolez-vous avec la communauté !

Nom de la cryptomonnaieBIRD

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Offre totale100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.