BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Nom de la cryptomonnaieBKN

ClassementNo.1108

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.24%

Offre en circulation80,654,550.25587787

Offre maximale143,000,000

Offre totale143,000,000

Taux de circulation0.564%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.363698643727798,2024-03-28

Prix le plus bas0.07598068547152313,2023-10-20

Blockchain publiqueETH

IntroductionBrickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.